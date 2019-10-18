Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

31 dakika önce

Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

"ORDUMUZ OLSUN DAİM MUZAFFER"

Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', 'Ordumuz olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.

İşte o pankartlar:

Barış Pınarı Harekatı, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde ikinci gol geldi!
Fatih Terim, 8 haftada 8 farklı 11 ile maça başladı! Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu! Serdal Adalı'dan Talisca açıkması: Ekonomik sıkıntıları çözersek gelir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:21:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]