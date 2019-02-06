Galatasaray Taraftarlarından Talat Terim İçin Pankartlar
1 saat önce
Galatasaray taraftarları, Hatayspor maçında Teknik Direktör Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için tribünlerde başsağlığı pankartları açtı.
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'in vefat eden babası Talat Terim için tribünlerde başsağlığı pankartları açtı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında sahasındaki Hatayspor müsabakasında Fatih Terim ve babası Talat Terim taraftarlar tarafından unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'in vefat eden babası için tribünlerde başsağlığı pankartları açtı.
Taraftarların açtıkları pankartlarda, 'Talat Terim'in mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun' ve 'Başın sağ olsun hocam' yazıyordu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
Galatasaray ve Hatayspor'dan Talat Terim İçin Pankart
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