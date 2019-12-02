Son Dakika Haberleri: Galatasaray taraftarlarından Younes Belhanda tepkisi!
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Galatasaray taraftarlarından Younes Belhanda tepkisi!

6 saat önce

Galatasaray taraftarına ettiği küfür sonrasında kızağa çekilen Belhanda, Fatih Terim'in isteği ile taraftar tarafından affedilmişti.

Galatasaray taraftarlarından Younes Belhanda tepkisi!, System.String[]

Galatasaray taraftarına ettiği küfür sonrasında kızağa çekilen Belhanda, Fatih Terim'in isteği ile taraftar tarafından affedilmişti. Ancak Faslı oyuncu yaptıkları ile dün yine saç baş yoldurdu.


Maçın 44. dakikasında G. Saray rakibini 3'e 2 pozisyonda yakalarken Belhanda, pas vermek yerine şut çekince sarı-kırmızılıların öne geçmesine mani oldu. 80'de yerini Emre'ye bıraktı.


"CİDDİYETSİZ, BENCİL! GÖNDERİLMELİ..."


Müsait pozisyonda golü kaçıran Belhanda için sosyal medyada, "Takıma zarar veriyor. Hem ciddiyetsiz, hem de bencil." "Devre arasında bir an önce gönderilmeli, Vakti" denildi.


Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:25 
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