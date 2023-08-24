Galatasaray tarihinde bir ilk! Okan Buruk, Fatih Terim'in bile yapamadığını yaptı - Son Dakika

Galatasaray tarihinde bir ilk! Okan Buruk, Fatih Terim'in bile yapamadığını yaptı

Galatasaray tarihinde bir ilk! Okan Buruk, Fatih Terim\'in bile yapamadığını yaptı
Son Güncelleme: 24.08.2023 16:20

Okan Buruk, Molde zaferinin ardından Galatasaray ile Avrupa kupalarında üst üste 4 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 yendi. Grup etabına katılmak için avantajı yakalayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kulüp tarihine geçti.

AVRUPA KUPALARINDA İLKİ BAŞARDI

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarında üst üste 4 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da sırasıyla Zalgiris, Ljubljana(2) ve Molde'yi mağlup etti.

Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Galatasaray tarihinde bir ilk! Okan Buruk, Fatih Terim'in bile yapamadığını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray tarihinde bir ilk! Okan Buruk, Fatih Terim'in bile yapamadığını yaptı - Son Dakika
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