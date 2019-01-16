Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Tarık Çamdal'ın Sözleşmesini Feshetti

Galatasaray, Tarık Çamdal'ın Sözleşmesini Feshetti

27 dakika önce

Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Galatasaray, Tarık Çamdal'ın Sözleşmesini Feshetti, System.String[]


Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Sarı kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:56 Kaynak: DHA

Spor
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