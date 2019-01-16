Galatasaray, Tarık Çamdal'ın Sözleşmesini Feshetti
27 dakika önce
Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.
Galatasaray
'da Tarık Çamdal
'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.
Sarı kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:56 Kaynak: DHA
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