Galatasaray Tarık Çamdal'ın Sözleşmesini Feshetti
15 dakika önce
Galatasaray, futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
Galatasaray, futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.
Galatasaray'da tartışmalara konu olan futbolcu Tarık Çamdal düğümü çözüldü. 4 sezondur Galatasaray futbolcusu olan ve en son 2015-2016 sezonunda forma giyen Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:05 Kaynak: İHA
Galatasaray, Ozan Kabak'ı 12 Milyon Euroya Stuttgart'a Sattı
Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı: Galatasaray Tolgay Arslan İçin Teklifte Bulunmadı
Son Dakika! Galatasaray'da Tarık Çamdal Dönemi Resmen Kapandı
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 71 Numaralı Formayı Giyecek