Son Dakika Haberleri: Galatasaray Tarık Çamdal'ın Sözleşmesini Feshetti

Galatasaray Tarık Çamdal'ın Sözleşmesini Feshetti

2 saat önce

Galatasaray, futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

Galatasaray Tarık Çamdal'ın Sözleşmesini Feshetti, System.String[]
Galatasaray, futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Galatasaray'da tartışmalara konu olan futbolcu Tarık Çamdal düğümü çözüldü. 4 sezondur Galatasaray futbolcusu olan ve en son 2015-2016 sezonunda forma giyen Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Tarık Çamdal, Galatasaray, Güncel
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