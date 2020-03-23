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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
6 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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