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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
6 saat önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:22 Kaynak: AA
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