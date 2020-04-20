Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi - Son Dakika Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de geri kalan maçlarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geri kalan 8 haftanın Çarşamba-pazar olmak üzere haftada 2 maç üzerinden 6 günde oynanması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milliyet Gazetesi'nden Şansal Büyüka'ya Türk futbolunun geleceği ile ilgili konuştu.

Kalan 8 haftanın nasıl tamamlanmasıyla ilgili öneride bulunan Terim, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Madem bir takım haftada iki maç oynayacak, ilk maçlar pazartesi-salı-çarşamba oynansın. İkinci maçlar cuma-cumartesi-pazar yapılsın. İlk maçını pazartesi oynayan takım, ikinci maçını cuma, salı günü oynayan takım cumartesi, çarşamba oynayan takım pazar günü ikinci maçlarını yapsınlar. Böylece her takım haftada iki maçını oynamış olur ve arada üç gün nefes alma ve yeni maçına mümkün olduğunca hazırlanma şansını bulur."

"ŞİKAYET ETME ŞANSIMIZ YOK"

"Baştan beri söylüyorum. Asla şikayet etme şansımız yok. Şartlar böyle... İtiraz etmeden, 'öf-pöf' demeden oynayacağız. Bu kısa sürelerde deplasmana gitme sıkıntı olur mu, elbette biraz olur, ona da katlanacağız."

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:35 

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YORUMLAR (8)
  • Kadir: Puan kaybettiği maçta neden ertelenmiyir dedi. Denediği kalmadı şimdi ne oldu fatiihhhh aslanim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • töbe ya: Ee beşiktaş maçında ne ligi kardeşim diyordu salgın o zaman bu kadar yüksekte değildi şimdi pik noktasına ulaşmak üzere o zaman riskli olan şey şimdi nasıl değil Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Fatih: Korona muhabbeti çıktığında ağlayan sen değilmiydin ne çabuk fikir değiştirdin ne kadar yanar dönersin adam dediğin bi söz konuşunca ona aykırı davranmamaya çalışır. Sanarsın ki herşey tamam bütün sıkıntılar bitti tek sıkıntı kalan maçlar. Düzeniniz batsın adamlık kalmadı Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • VAHO GS.: HELAL SANA İMPARATOR İYİ TESBİT ALTINA İMZAMI ATARIM ALLAH SANA SOSUZ SAĞLIK VAERSİ CANIM HACAM. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
  • Arka sokak: Aslında güzel bir öneri,haksızlık olmaz haftada 2 maç bütün takımlara,şu durumda en iyisi bu gibi görünüyor Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır


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