Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberlik sonrası adeta yıkıldı - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberlik sonrası adeta yıkıldı

02.01.2021 22:58

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Cezası nedeniyle maçı locadan seyreden sarı-kırmızılı ekibin teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın sonucuna ve oynanan futbola isyan etti.

Süper Lig'de Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle maçı locadan izledi.

Terim, Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Tecrübeli hocanın yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.

FATİH HOCA, MAÇTAN SONRA ÜZÜNTÜSÜNÜ GİZLEYEMEDİ

Maç sonu ise Fatih Terim, karşılaşmayı izlediği locada beraberlik sonrası adeta yıkıldı. 0-0 biten maçın ardından üzüntüsünü ve sinirini gizleyemeyen Terim, karşılaşmanın sonucuna ve oynanan futbola isyan etti. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberlik sonrası adeta yıkıldı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberlik sonrası adeta yıkıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberlik sonrası adeta yıkıldı
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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beraberlik sonrası adeta yıkıldı - Son Dakika Spor


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