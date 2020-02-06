Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Bazı arkadaşları gördük" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: 'Bazı arkadaşları gördük' - Son Dakika Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Bazı arkadaşları gördük"

6 saat önce

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün maça 7-8 değişik futbolcuyla çıktıklarını söyleyerek, şu sözleri kullandı;"Çıktık ama bundan bizim kupayı önemsemiyoruz manası çıkmasın.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün maça 7-8 değişik futbolcuyla çıktıklarını söyleyerek, şu sözleri kullandı;


"Çıktık ama bundan bizim kupayı önemsemiyoruz manası çıkmasın. Çünkü biz buna zorunluyduk, rotasyon yapmaya mecburduk. Çünkü bazı arkadaşlarımız baya yorgundu hafta sonu için, bazılarının hafif sakatlıkları vardı. Mecburduk biz rotasyonu yapmaya. Buna rağmen oyuna iyi başlayan taraf bizdik.


Direkten döndü, döndük biz direkten döneni yedik. İki tane duran toptan yedik. Daha iyi oynamalıydık. Yani şans verdiğimiz arkadaşlarımız daha da iyi oynamalıydı. Birinci ayağı kaybettik. Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul'da göreceğiz. Altından kalkması kolay bir skor değil ama Galatasaray her şeyin altından kalkacak kapasitede bir takım. Hayırlısı bakalım, bakacağız göreceğiz"


Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:49 
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