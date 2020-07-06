Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: 'Bizi affetsinler'

Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in açıklamaları;



65 dakika Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Kırmızı karta kadar iyi giden bir maç vardı ama Soso, kendinden beklemediğimiz bir şekilde, aklımızda olmayan bir şeyi yaptı. Oradan sonra oynamak kolay değil. Trabzonspor'u tebrik ederim



BU SENE BİZİ AFFETSİNLER



Bazen her şey üst üste gelir. Bu senenin izahı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu.



Gemiyi en sağlıklı şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Saracchi'nin de arka adalesi çekti onu da çıkardık, zaten cezalı. Sonuna dek elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer takımlar da bize yetişti, işimiz daha zorlaştı.



Feghouli'ye arkadan ayağa basan atılır mıydı atılmaz mıydı bilmiyorum ama bize karşı zaten atılmaz, Cüneyt Hoca yanını gösteriyor



OLMADIK İŞLER YAPABİLİRİZ



Biz Galatasaray'ız, olmadık günlerde olmadık işler yapabiliriz, yaptık, yapmalıyız. Ümit ediyorum her türlü metanet umarım bu senede kalır.



Kendimize kabahat bulurken, başka şeyleri de atlamamak lazım. Bugünkü kırmızı kart %100 doğru. Çağıran kim? Ali Palabıyık. Mehmet Topal'ın geçen sene bizim maçta yaptığı harekette hakem kim? Demek ki VAR'dan daha iyi görüyor, VAR hakemi olarak kalsa daha iyi.



Ömer Bayram'ın parmağı kırıldı? Haberiniz var mı? Yok. Evet Galatasaray başarısız evet. Sebep A: Benim, Sebep B: Fatih Terim"