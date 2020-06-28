Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi flaş açıklamalar! - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi flaş açıklamalar!

Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde: Herkesin ihtimallerinde Galatasaray düşük oranda yüzde alıyor, bu doğal. Bir hayli gerideyiz ancak boşvermek, vazgeçmek, hiç affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim.

Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

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Herkesin ihtimallerinde Galatasaray düşük oranda yüzde alıyor, bu doğal. Bir hayli gerideyiz ancak boşvermek, vazgeçmek, hiç affetmeyeceğimiz bir şey. Bugün çok iyi bir oyun oynamalıyız ki karşı oyunları bozabilelim."


"Sakatlığın, cezalının her türlüsü Galatasaray'da var. Pandemi öncesi harika futbol oynayan bir Galatasaray vardı, oynamaktan zevk alan bir takım vardı ancak sonrasında tatsız işler de oluyor. İki ağır sakat, iki cezalı... Sadece içeride değil dışarıda da uğraşıyoruz"


"Şikayet etmiyoruz ama olaylar karşısında tepki vererek, reaksiyon göstererek, isyan ederek devam ediyoruz. 8 oyuncumuz sakat ve hep önemli yerlerden yok. Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini da gösteren bir kulüptür"


"Kazanırsınız, kaybederseniz, kaybettirilirsiniz sonuç ne olursa olsun Galatasaray mücadelesinden vazgeçmeyecek, vazgeçmemeli"


Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:28 

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi flaş açıklamalar! - Son Dakika Spor
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