Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den itiraf: "Bu iş böyle gitmez..."

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde;



Maçtan önce de demiştim, uçlarda yaşıyoruz diye... Oyunu bütün haliyle domine eden bir Galatasaray'ın kazanamaması oyuncularda mental açıdan probleme yol açtı. İlk yarıda topu tutamayan oyuncularımız oldu. Bu hepsi o kazanamama travmasıydı. Genel olarak oyunu oynayan, gol pozisyonları bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftalara girmişken bakalım nerede bitireceğiz ligi. Bu 3 puan iyi oldu. En azından kötü gidişatı durdurma açısından iyi oldu. Benim ve Galatasaray'ın alışık olmadığı kötü seri sonlandığı için mutluyuz. Böyle bir şey olmaması gerekirdi tabii.



"GEÇEN SENE BÖYLE GİTMEZ DEMİŞTİM..."



İhtar çekenlerin için yönetim açıklama yaptı. Onların çoğu yönetimsel konular. Yönetim zaten açıklamalar yapıyor. Maddi, manevi bir sürü konumuz var. İstikbal günümüz değil, önümüzdeki yılların sıkıntısı var. Bunları aşmamız lazım. Çok sert, ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunları iyi planlamamız lazım. Geçen sene böyle gitmez dedim ama kimse 'Bu adam niye böyle diyor?' diye sormadı. Bu çok aşikardı. Bu ekonomik durumda, hele pandemiden sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak küçük bir pansuman yapabilir ama asıl yarayı nasıl kapatabiliriz bunları düşünmemiz lazım.