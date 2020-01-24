Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım - Son Dakika Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu.

Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından yönetimle Arda Turan transferinde fikir ayrılığının olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı basın toplantısında Terim ile ilgili, "Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok." demişti.

Fatih Terim, basın toplantısının ardından saat 19.05'te Twitter hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullanıp, "#SadeceGalatasaray" etiketine yer verdi.

Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter'da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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YORUMLAR (2)
  • Parantez: Lütfen Ardayı alınız.O taraftara ve Camiaya Saygısızlık yapmadı.Hatasız kul olmaz.Saygılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Parantez: Lütfen Ardayı alınız.O taraftara ve Camiaya saygısızlık yapmadı.Hatasız kul olmaz... Saygılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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