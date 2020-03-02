Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakaret davası açtı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakaret davası açtı! - Son Dakika Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakaret davası açtı!

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen T.S.Ş. hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakaret davası açtı!, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen T.S.Ş. hakkında hapis istemiyle dava açıldı.


İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli T.S.Ş.'nin, 4 Mayıs 2019 tarihinde Terim'e Twitter üzerinden hakaret ettiği belirtildi.


Terim'in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, şüpheli T. S. Ş.'nin ifadesinde şikayete konu sözleri kendisinin bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.


TARAFLAR UZLAŞAMADI


'Hakaret' suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosya uzlaştırmacıya verildi. Ancak taraflar uzlaşamadığından şüpheli hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.


İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma 11 Haziran'da yapılacak.

Fatih Terim, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:17 
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