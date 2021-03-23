Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala PFDK'ye sevk edildi

23.03.2021 19:41
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Çaykur Rizespor'un 4-3 kazandığı müsabakada Fatih Terim ile Ümit Davala "hakaret" ihlalini gerçekleştirdi. İki isim de tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Aynı maçtaki talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Çaykur Rizespor Kulübü ile mavi-yeşilli takımın antrenörü Yılmaz Bal da disipline verildi.

Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor- Gaziantep müsabakasında kırmızı kart gören ev sahibi ekibin savunma oyuncusu Teenage Hadebe, kural dışı hareketi, konuk takımın teknik direktörü Ricardo Sa Pinto ile kulüp görevlisi Sotirios Roussis sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye yollandı.

Karşılaşma sonrasında yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükşekşi ile kırmızı-siyahlı kulüp de PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübünün de Fenerbahçe derbisinde talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline verildiği bildirildi.

TFF 1. Lig'den sevkler

TFF Hukuk Müşavirliği, Yılport Samsunspor'dan teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcular Kerem Can Akyüz ile İlyas Kubilay Yavuz'u PFDK'ye gönderdi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında lider GZT Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Ertuğrul Sağlam hakaret, Kerem Can Akyüz ile İlyas Kubilay Yavuz ise kural dışı hareketleri nedeniyle Disiplin Kuruluna verildi.

Eskişehirspor kaleci antrenörü Metin Kantarcı ile Tuzlaspor Kulübü görevlisi İsmet İlhanlı, sportmenliğe aykırı hareket, Adanaspor kaleci antrenörü Ali Hıdır Kurt, sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaret, Adanaspor görevlisi Hüseyin Asım Yaman hakaret, Adana Demirspor antrenörü Hikmet Yunus Kaya tedbire uymaması, Samsunspor idarecisi Servet Tuzcu da hakaret nedenlerinden PFDK'ye yollandı.

Ayrıca Yılport Samsunspor, GZT Giresunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor talimatlara aykırı hareket, Adana Demirspor saha olayları, Adanaspor da usulsüz seyirci alınması gerekçelerinden disipline sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Ümit Davala, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor


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