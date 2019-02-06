Son Dakika Haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede...

37 dakika önce

IHAAW094721-GEN/06-02-2019- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede..., System.String[]
IHAAW094721-GEN/06-02-2019

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 06.02.2019 09: 47: 21 TSI
NNNN - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Adana, Güncel
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