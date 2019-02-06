Son Dakika Haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede...

23 dakika önce

IHAAW095820-SPO/06-02-2019- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede..., System.String[]
IHAAW095820-SPO/06-02-2019

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 06.02.2019 09: 58: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:04 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Adana, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor'un Yeni Hocası Ümit Özat Oldu 3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi Son Dakika! Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 10:27:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]