Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede...
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IHAAW095820-SPO/06-02-2019- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
IHAAW095820-SPO/06-02-2019
- Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim, Adana
'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 06.02.2019 09: 58: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:04 Kaynak: İHA
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