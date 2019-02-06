Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Adana'da Tedavi Gördüğü Hastanede...
18 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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