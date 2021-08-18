Üye Girişi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Marcao'nun durumuna açıklık getirdi Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Marcao'nun durumuna açıklık getirdi Açıklaması

18.08.2021 20:46
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Marcao'nun durumuna açıklık getirdi Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Brezilyalı futbolcuları Marcao'nun bir hata yaptığını ve cezasını çekeceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Brezilyalı futbolcuları Marcao'nun bir hata yaptığını ve cezasını çekeceğini söyledi.

Fatih Terim, Danimarka'nın Randers takımıyla yarın deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, GZT Giresunspor ile oynanan lig maçında Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao ile ilgili soru üzerine "Marcao bir hata yaptı. Cezasını çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Galatasaray menfaatlerini koruyarak ama değerlerinden de taviz vermeyerek devam edeceğiz. Galatasaray değerlerini, menfaatlerini sadece dün değil, bundan sonra da koruyacağımdan herkes emin olabilir. Kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulübün konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını kaydeden Terim, "Marcao ile ilgili bir karar verilecekse bunu verecek olan yönetim ve başkandır. Teknik olarak da benimdir. Marcao şu anda bizim oyuncumuz. Her koridorda, her antrenmanın içinde her soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Bunlar sabah biter, bir saat sonra biter. Biz kimseden bir şey saklamıyoruz ancak Galatasaray kimsenin dediğiyle hareket etmeyecektir. Biz tabii ki bunu yöneteceğiz. Olayları başka yerlere çekmek hiç doğru değil." yorumunu yaptı.

Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin çalışmalarının beklenenden uzun sürdüğünü aktaran Terim, "Stat yetişmiyor. Bugün yazışmaları gördüm, maalesef Hatay maçını orada oynayamayacağız. Randers ile rövanş maçını da stadımızda oynayabileceğimizden emin değilim. Üzgün müyüm? Evet. Randers ile ilk maçımızın deplasmanda olmasına sevinmiştik ama rövanşa da yetişemeyebilir. Seyircimizle buluşacağımız ilk iç saha maçını Ali Sami Yen'de oynayamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Büyük ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. Ali Sami Yen'de uzun süre sonra yüzde 50 de olsa taraftarla hoş bir buluşma olacaktı." diye konuştu.

Oğulcan Çağlayan konusunda eski kulübü Çaykur Rizespor ile anlaştıklarını ifade eden Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben zaten Rizespor başkanı Tahir Kıran ile anlaşırız demiştim, sağ olsunlar başkanlar konuştular, anlaştılar. Biz Oğulcan için 3 genç verdik, onları vermemizin sebebi oynamalarını istememizdi. Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray'dır, önceliğimiz vardır. Kiralık verdiğim Yunus ve Atalay, ikisi de bizim Ali Yavuz gibi evladımızdır. İnşallah Rizespor'a faydalı olurlar. Bu kadar genç almayı ön plana almışken ocağımızdan yetişen bir gençten vazgeçeceğimizi kimse düşünmesin. Orada başarılı olacaklardır. Olmaları da gerek."

Randers karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Terim, "Klasik mücadelesi yüksek, bire birde agresif, tempoyu yükseltebilen, temaslı oyunu seven bir takımla karşılaşacağız. 'Nasılsa ikinci maç var' dememek gerekir. Kolay bir maç olmayacak ama takımıma güveniyorum. Onlar da bulundukları yeri ve kendilerini bu seviyede ifade etmek için çok mücadele edeceklerdir. Rakibimize saygı duyuyoruz ve o ciddiyetle çıkacağız. Gruplara kalanın Galatasaray olmasını diliyorum ve oyuncularıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ise Randers mücadelesini çok önemsediklerini ifade ederek "Oynadığımız maçlar arasında çok süre yok. En iyi şekilde dinlenip sonraki maça hazırlanıyoruz. Yarınki maç da bizim için çok önemli. Giresun deplasmanında ligin ilk maçından galip döndük. Arkadaşlarımıza ve hocama güveniyorum. Buradan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Marcao'nun durumuna açıklık getirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor 20:09 Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca, İsrail'i örnek verip tehlikeye dikkat çekti: 2 doz mRNA aşısında koruyuculuk düşebiliyor Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor 20:02 Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor Ermenistan'dan Türkiye'ye zeytin dalı: İlişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazırız 19:20 Ermenistan'dan Türkiye'ye zeytin dalı: İlişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazırız
Ali Babacan'ın 18:25 Ali Babacan'ın "Suriye" eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt: Hayret ve şaşkınlıkla izledim Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı 18:03 Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı 17:42 Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi 17:25 3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

Son Dakika Haberleri
18:52 Kanarya Adaları'na giden teknedeki motor arızası sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen hayatını kaybetti
18:14 Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın
18:03 Son Dakika: Aslan, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
17:58 Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti
17:50 Taliban'ın bayrak inadı! Afganistan Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce kişiye kurşun yağdırdılar
17:45 Vitor Pereira'dan sürpriz! Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Helsinki maçı kadrosuna alınmadı
17:41 Öfkeli baba, başka bir erkekle kaçtığı iddiasıyla evli ve hamile kızını boynundan bıçakladı
17:19 Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı Fenerbahçe'nin alternatif forması görücüye çıktı! Taraftardan geçer not alamadı         
20:42
İYİ Partili İlçe Başkanı Semih Tayfur'dan kadın kullanıcıya tepki çeken yanıt: Cevap hakkımı birebir kullanmak isterim İYİ Partili İlçe Başkanı Semih Tayfur'dan kadın kullanıcıya tepki çeken yanıt: Cevap hakkımı birebir kullanmak isterim         
20:06
Yıllar onu çok değiştirdi! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu Kazı yapan arkeologlar tarafından 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısı bulundu         
18:28
Mehmet Ceyhan'dan kendisine Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın         
18:14
Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için "uçan kale" ile tahliye operasyonu gerçekleşti         
17:59
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor         
17:27
Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan etti         
17:20
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı         
16:53
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti         
16:40
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 20:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Marcao'nun durumuna açıklık getirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement