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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'ye karşı ilk maçta avantajlı skor almayı hedefliyor Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'ye karşı ilk maçta avantajlı skor almayı hedefliyor Açıklaması

20.07.2021 20:35
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'ye karşı ilk maçta avantajlı skor almayı hedefliyor Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı PSV Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, "Tarihi çok önemli olan Hollanda'nın çok önemli takımlarından biriyle oynayacağız. Son iki hazırlık maçlarını seyredebildim. Avrupa'da çok da benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapıp topu kaptırdığında da kontra presi iyi yapan bir takım. Roger Schmidt çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtılar. Ciddi ve önemli bir rakip ile oynayacağız. Umarım buradan ikinci maçımıza bizi daha avantajlı kılacak bir neticeyle ayrılırız. Dikkat etmemiz gereken bir takım." ifadelerini kullandı.

Transferde ortak akıl olarak belirledikleri kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini aktaran Terim, "Özellikle transferler konusunda kısa süre de olsa müsaade rica ediyorum. 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Kısa süre transfer konusunu askıya alırsak mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyuncularımıza saygı göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Aceleyle karar verip Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmak istemiyoruz"

Kulübün transfer politikası hakkında bilgi veren Fatih Terim, "Aceleyle karar verip Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmak istemiyoruz. Bize güvensinler. Her mevkide her dakika transfer olabilir. Özel olarak bir mevki söylemek haksızlık olur. Belki bazı maçları kaybedeceğiz, belki bir süre istedikleri gibi olmayacağız ama üç sene içerisinde çok şeyin değişeceğini görecekler. Tabii ki yarına da konsantreyiz. Tam bir Galatasaraylı gibi düşünüp hareket edeceğiz. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz. Aklımızda olmayan bir oyuncuyu da yarın alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın yüksek maaş alan tecrübeli futbolcularıyla ilgili yorum yapan Terim, "Feghouli, Falcao ve Babel önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işaretinin, oyuncularımızın teknik kapasiteleri veya hizmetleriyle alakası yoktu, onlar bizim kıymetlilerimiz. Tecrübeli arkadaşlarımızdır. Her an onlardan faydalanmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

PSV'ye karşı ellerinden gelenin en iyisini yaparak tur atlayan taraf olmak istediklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Birkaç transfer yetiştirmeyi planlasaydık bir maç için olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Üç sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz. Oyuncular, kulüpler, menajerler, yazılı ve görsel basın ile sosyal medya üzerinden bu yapılanların bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz. Kimseden korkmadığımızın da bilinmesini isteriz. Her sahada her zaman herkesle oynarız. Kazanır, kaybederiz ama çıkar mücadelemizi sürdürürüz. Eksiklerimiz, sakatlıklarımız var, iki arkadaşımız hastalandı, ameliyat edilenler oldu ama sonuçta biz Galatasarayız ve buradayız." diyerek sözlerini tamamladı.

Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ise karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirterek "Sezonu erken açtık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Galatasaray, adının olduğu her kulvarda başarı ve galibiyet için oynar. Önemli bir maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım güzel bir sonuçla evimize döneriz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Hocamız bizi rakibe çok iyi çalıştırdı. Bu çalışmaları yarın sahaya en iyi şekilde yansıtacağımızı düşünüyorum. Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız." yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın PSV'ye konuk olacağı 2. eleme turu ilk maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Fatih Terim, Galatasaray, Hollanda, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV'ye karşı ilk maçta avantajlı skor almayı hedefliyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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