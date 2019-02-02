Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Adana'da
58 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya geldi.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana
'ya geldi.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Alanyaspor
'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in rahatsızlığı sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmayarak özel bir araçla stattan ayrıldı.
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geçen Terim, özel uçakla Adana'ya geldi. Adana Havalimanı
'nda yeğenleri tarafından karşılanan Terim, daha sonra Acıbadem
Adana Hastanesi'ne geçti.
Talat Terim'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:53 Kaynak: AA
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