Son Dakika Haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Adana'da

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Adana'da

58 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Adana'da, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Adana'ya geldi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in rahatsızlığı sebebiyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmayarak özel bir araçla stattan ayrıldı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geçen Terim, özel uçakla Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda yeğenleri tarafından karşılanan Terim, daha sonra Acıbadem Adana Hastanesi'ne geçti.

Talat Terim'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:53 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Adana, Fatih Terim, Spor
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