Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Belhanda'dan Memnunum

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray , deplasmanda Kasımpaşa 'yı 4-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Diagne 'nin performansı ile ilgili gelen soruyu cevapladı. Terim, "Diagne belki gol atmıyor ama oyun içerisinde rakip defansı zorlayan ve geriden koşan oyunculara boş alan yaratan bir oyuncu. Herkes gol atmasını istiyor ama bazı oyuncuların adaptasyonu fazla sürebilir. Gerek Diagne, gerek Mitroglou başvurabileceğimiz oyuncular. Tabi Diagne daha etkin oynayacaktır. Gol atmadığı için göze batıyor. Gol atmaya başlarsa çok daha rahat edeceğiz. Biraz zamana ihtiyacı var. Çok kısa sürede inşallah olur bu. Varlıkları bile merkezde önemli" diye konuştu."YETİŞTİKLERİ YERİ UNUTMAMALILAR" Genç oyuncularla ilgili de konuşan Terim, "Genç oyunculara gelince; açıkçası onların kulübümüzde kalmasını istiyoruz. Kontrat için de gereken neyse yapmaya çalışıyoruz. Bazılarının 1.5 senesi var, bazılarının sene sonu bitiyor. Kontratlarında çok önemli bağlayıcıları olmayanlar var. Ama hepsinin, 'Galatasaray ne diyorsa, biz onu yaparız' demesini bekliyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray'ın hiçbir genç oyuncusu, kendisine göre bir şey yapmaz. Olmazsa da profesyonelce neyse gereken yapılacaktır. Gitmesi gerekiyorsa Galatasaray zaten izin veriyor. Yetiştikleri yeri unutmamaları gerekiyor. Bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyor" dedi."EMRE'NİN DE KATILMASIYLA ÇOK GÜÇLÜ OLACAĞIZ"Donk ve Selçuk 'un performansını da değerlendiren Terim, "Selçuk'u, Alberto ile de görüşerek özel idmanlarla hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün 1 km. koşmuş, memnunum. Donk ise hem stoper hem orta saha kullandığımız bir oyuncu. Art arda maç oynuyoruz, herkese ihtiyacımız var. Beklerle tabi sıkıntılarımız var. Üçüncü gün maça çıkıyoruz. Benfica 'dan Kasımpaşa'ya çıkıyoruz, bunlar zor maçlar. Yarın sabah antrenmanından sonra seyahate gidiyoruz. Sonra Perşembe oradan gelip Akhisar 'la oynayacağız. 3'er gün arayla bunlar. O yüzden ihtiyacımız var herkese. Donk'un geçen seneden daha iyi olmasını bekliyorum. Golü kötü yedik ama reaksiyonu çabuk gösterdik, oyunu elimize aldık. Oyuncularımız özverisine de ihtiyacımız var. Fernando'nun kart cezalısı olması iyi değil. Bugün Martin bizim için çok önemliydi. 11-12 maçtır hiç durmadan oynuyor, mecburuz koymaya. Mariano'yu koymayacaktık, sıkıntısı vardı. Selçuk'un performansından da Donk'dan da memnunum. Emre'ye parantez açmak istiyorum. 1.5 sene oynamayan bir oyuncu için çok memnunum. İnşallah güvenebileceğimiz bir oyuncu olacaktır. Emre Akbaba esas sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bugün Belhanda 'nın yerine onu alabilirdim ama Belhanda kırmızı kart görmesin diye çıkardım hemen. Emre'nin de katılmasıyla çok daha güçlü olacağız" şeklinde konuştu."BELHANDA'DAN MEMNUNUM"Belhanda'daki değişim hakkında da konuşan Fatih Terim, "Belhanda iyi bir oyuncu. Bazı oyuncuların sahada performansını yükseltebilmesi için mutlu olması, zevk alması gerek. Antrenmana mutlu gelmesi gerek. Biz Belhanda'yla bunu yakaladık. Onu birkaç rolde de oynatabiliyoruz. İşin sırrı mutlu olması. Ben de çok memnunum Belhanda'dan" dedi."GERÇEKTEN MEMNUNUM"Feghouli'nin performansını da değerlendiren Terim, "Hat-trick yapması dikkat çekici. Önemli bir iş. Orta saha kenar onayan bir oyuncunun, gol attıran bir oyuncunun hat trick yapması kendisi için de çok iyi. Golü ne kadar çeşitli oyuncu atarsa o kadar iyi. Feghouli adına memnunum. Ciddi bir istikrar ve iyi oyunu var. Saygı duymak lazım. Bütün oyuncularımız için aynı şeyi söyleyebilirim. 3 gün evvel yüksek tempolu oyun sonrası oyuncularım bu performansı kolay değil, gerçekten memnunum. Kasımpaşa'da her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipti, o yüzden mutluyum" şeklinde konuştu."EN İYİ YAPTIĞIMIZ İŞ PAS YÜZDESİYDİ"Pas yüzdesini yüksek tutmanın öneminden bahseden Terim, "Eğer biz pas yüzdesini yüksek tutarsak, rakibin bizden kazanacağı topları otomatik olarak kesiyoruz demektir. Bakın yediğimiz gollere, muhakkak çıkarken merkezden kaybettiğimiz toplar vardır. Rakibin geçiş oyunlarını engellemiş oluyoruz. Biz pas futbolu oynuyoruz. Oyunun durumuna göre şekil değiştirebiliriz ama ana felsefemiz bu. Bugün bu açıdan çok önemliydi. Trezeguet'e kaptıracağız toplar sağlıklı olmazdı. Takımın pas yüzdesi bugün iyiydi, bundan sonra da yüksek tutmaya çalışacağız. En önemli yaptığımız iş bugün bu oldu" ifadelerini kullandı."DAHA ÇOK GELİŞECEKLERDİR""Oyunun temelinde savunmadan iyi çıkmak bizim için çok önemliydi" diyen Terim, "Geriden oyunu kurabilmemiz önemliydi. Merkez defans oyuncularının bizim için önemi çok. İkisi de büyük katkıda bulunuyor. Bizi ikinci üçüncü bölgeden daha rahat çıkmamızı sağlıyorlar. Eğer baskı yerlerse kendilerinin de çıkma yeteneği olduğu için bizi rahatlatıyorlar. Bu iki genç arkadaşın daha da çok gelişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Fatih Terim'in açıklamaları - İstanbul