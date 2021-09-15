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Galatasaray Teknik Direktörü Terim, İtalyan gazetesine konuştu Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, İtalyan gazetesine konuştu Açıklaması

15.09.2021 11:43
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, İtalyan gazetesine konuştu Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İtalyan takımı Lazio'nun çok güçlü bir rakip olduğunu ama yarınki maçta en güçlü yanlarından birinin taraftarları olacağını belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İtalyan takımı Lazio'nun çok güçlü bir rakip olduğunu ama yarınki maçta en güçlü yanlarından birinin taraftarları olacağını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Lazio'yu konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Terim, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a bir röportaj verdi.

50 yıldan fazladır futbolun içinde olduğunu aktaran Terim, "Futboldan besleniyor, enerji buluyorum. İşimi halen ilk günkü konsantrasyonla ve aşkla yapıyorum. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum. Bu yılların, yazılacak hikaye ve anlatılacak efsanelerin başlangıç noktası olmasını istiyorum. Geleceği ve potansiyeli olan genç bir takım oluşturduk. Büyük başarılar vadediyor. Onlar gelişirken elbette bazı aksaklıklar olacaktır ama hedeflerimiz onlarla büyüyecek." yorumunu yaptı.

"İki iyi takım arasında bir maç olacak"

Deneyimli teknik adam, bazı karşılaşmaları seyirci olarak izlenmesi gerektiğini ve bu maçın da öyle bir mücadele olduğuna işaret ederek, "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok. Bizim grubumuz Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Lokomotiv Moskova, Rusya'da yıllarca şampiyonluklar kazandı ve hep Avrupa'daydı. Marsilya da çok güçlü. Bu gruptan bir ya da daha fazla takım, nisan ve mayıs ayında halen Avrupa'da mücadele ediyor olacak." ifadelerini kullandı.

Lazio'da kimden çekindiği de sorulan Terim, bir isim vermenin saygısızlık olacağını, Lazio'da herkese dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Lazio kadrosunda Türkiye'de daha önce top koşturan Vedat Muric'in bulunduğu ve kendisinin İtalya'ya uyum sağlamada güçlük çektiği hatırlatılan Terim, "Avrupa futbolunda klasik hücumcuları çok görmediğimiz bir dönemdeyiz. Vedat, birçok özelliği olan iyi bir forvet oyuncusu. Güçlü bir sol ayağı var ve pozisyon almasını biliyor, yüzünü kaleye döndüğünde iyi bir bitirici. Bir adaptasyon dönemi geçirmesi normal ki önünde Immobile gibi bir büyük oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlarına bu maçta güvendiğini belirten Fatih Terim, "Perşembe günü bizim en önemli güçlerimizden biri de tribünlerdeki taraftarlarımız olacak. Mart 2020'den bu yana onlarla ilk kez statta bir araya geleceğiz. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz onlarla büyük başarılar elde ettik." yorumunu yaptı.

İtalya'daki şampiyonluk favorisi kim?

Fatih Terim, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu karşılaştırılmasının doğru olmadığını, iki teknik direktörün de her zaman hatırlanacak isimler olduğunu belirtti.

Serie A'daki şampiyonluk favorisine ilişkin Terim, şunları kaydetti:

"İtalyan futbolunun aşığıyım. Şampiyonluk yarışındaki tüm takımların önemli antrenörleri var. Perşembe günkü rakibimiz Lazio, meslektaşım Sarri ile büyük hedeflere ulaşabilir ve pek çok gol atabilir. Jose, kısa süre içinde bir takım üzerinde ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Kariyerinin bininci resmi maçında 100 metreyi ne kadar hızlı koşabildiğini de gösterdi. Şampiyonluk mu? Juventus'un geri döneceğine inanıyorum. Sevgili arkadaşım Luciano (Spalletti), Napoli'nin de çok güçlü olduğunu ortaya koydu. Inter ve Milan, hep oradalar. Serie A, en çok şampiyonluk adayının olduğu lig."

"Bazen iltifatlar, kupalara göre daha çok anlam taşır"

Son 20 yılda Galatasaray'da ve A Milli Takım'da görev aldığını anımsatan Terim, "Ben Galatasaray taraftarıyım. Bu kulübün kapısından ilk kez 1974'te girdim, 11 yıl top oynadım ve kaptanlık yaptım. Kulübün en eski üyelerinden biriyim. Bu dönemde Avrupa'dan hem kulüp hem milli takım düzeyinde pek çok teklif aldım. Ekonomik bakımdan her zaman iyi teklifler sunuldu. Ama sonunda Galatasaray ve Türkiye'ye olan sevgim galip geldi." ifadelerini kullandı.

İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Terim, bu döneme dair herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorusuna da "İtalya'da daha uzun süre kalabilirdim. Ama İtalya'da yaşama fırsatım hiç olmayabilirdi de. Hiçbir pişmanlığım yok. Floransa'ya gittiğimde beni hatırlayan ve takımın oynadığı futbolu hiç unutmayacağını söyleyenler var. Geçen sezon oynadığımız Karagümrük maçının ardından kalecileri Viviano, Floransa'da doğduğunu söyleyerek, o sezonki (Fiorentina'nın) tüm maçlarını takip ettiğini anlattı. Bazen iltifatlar, kupalara göre daha çok anlam taşır. Fiorentina ve Milan'da biz bu hedefe ulaştık." yanıtını verdi.

"(Altın Top ödülünü) Ben veriyor olsam, Barella'ya verirdim"

Futbolun iki süper yıldızı Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasından kimi seçeceği sorulan deneyimli çalıştırıcı, "Onların becerilerini izleme şansına sahip olduk. Bir dönemi temsil ediyorlar. Kariyerlerinde farklı yolları tercih ettiler. Messi, evini bıraktı. Ronaldo geri döndü. Birini seçip, diğerini görmezden gelemem." cevabını verdi.

Terim, bu sezon Altın Top ödülü için de "Altın Top'u Jorginho'ya verirdim. Çünkü o, 2021'de her şeyi kazandı. Ama ben veriyor olsam bu ödülü, Barella'ya verirdim." dedi.

İtalya'nın bu yıl Avrupa Şampiyonu olmasına ilişkin Terim, "Sevgili arkadaşım Roberto (Mancini) oyun mentalitesini yansıtabilmesi sayesinde çok iyi bir takım kurdu. 'Bu takımın iyi bir oyuncu nesli var' sözüne ben pek inanmıyorum. Nesilleri, fırsatları, ortamı kendiniz yaratır ve hedefinize ilerlersiniz. Hak ederek kazandı." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, geçenlerde kutladığı doğum günü vesilesiyle Jose Mourinho, Arsene Wenger, Diego Simeone, Thomas Tuchel ve Luciano Spalletti'den tebrik mesajları aldığını, Spalletti'nin mesajının favorilerinden olduğunu anlattı. Terim, Mourinho ile 20 yıldır dost olduklarını ve halen futboldan konuştuklarını da aktardı.

Galatasaray, İtalyan, Lazio, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Terim, İtalyan gazetesine konuştu Açıklaması - Son Dakika Spor


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