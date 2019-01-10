Son Dakika Haberleri: Galatasaray Teknik Ekibi, Muhabirleri Mağlup Etti

Galatasaray Teknik Ekibi, Muhabirleri Mağlup Etti

1 saat önce

- Galatasaray teknik ekibi, muhabirleri mağlup etti Galatasaray, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını unutmadıANTALYA - Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden muhabirler arasında oynanan karşılaşmayı teknik ekip kazandı.

- Galatasaray teknik ekibi, muhabirleri mağlup etti
Galatasaray, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarını unutmadı

ANTALYA - Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden muhabirler arasında oynanan karşılaşmayı teknik ekip kazandı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensupları için pasta kesti.
Galatasaray, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde takımı takip eden basın mensuplarını unutmadı. Antalya Belek'te kamp yapan sarı-kırmızılılarda akşam antrenmanı sonrasında basın mensupları için pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarının gününü kutladı.
Daha sonra Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden basın mensupları, geleneksel kamp maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Mücadeleyi ise teknik ekip 14-4 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:43 Kaynak: İHA

Antalya, Gazeteciler Günü, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj Younes Belhanda Basın Mensuplarına İsyan Etti: 10 Numara Değilim Bunu Kafanıza Sokun

İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdüren Galatasaray, Antalya Kampını Noktaladı Göztepe, Genç Oyuncu Muhayer Oktay ile El Sıkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 23:20:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Teknik Ekibi, Muhabirleri Mağlup Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]