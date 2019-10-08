Son Dakika Haberleri: Galatasaray teknik heyetinden PSG itirafı
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Galatasaray teknik heyetinden PSG itirafı

47 dakika önce

Golsüz berabere biten Gençlerbirliği maçında takımının ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları ile bu maçı masaya yatırıp, ayrıntılı analiz yaptı.

Galatasaray teknik heyetinden PSG itirafı, System.String[]

Golsüz berabere biten Gençlerbirliği maçında takımının ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları ile bu maçı masaya yatırıp, ayrıntılı analiz yaptı. Terim, Gençlerbirliği maçında, lige milli karşılaşmalar nedeniyle ara verileceği için rotasyona gitmezken, sarı kırmızılı teknik heyetin kadroda değişime gitmemesinin bir başka nedeninin ise Paris Saint Germain mücadelesi ve o 90 dakikanın bitiminde takımın alkış alması olduğu öğrenildi.


Tam tersi futbol


Buna göre, teknik heyet, PSG'ye 1-0 mağlup olunmasına karşın gösterilen reaksiyon ve mücadele sonrasında tribünlerin de alkışladığı G. Saray takımını, zorunlu değişiklikler dışında Başkent'te oynatma kararı aldı. Ancak aynı teknik heyet, G.Birliği maçındaki oyunla şaşkına döndü. Analiz toplantısında, heyetteki teknik adamlar, "PSG maçına aldandık. O maçta beğenilen bir mücadele vardı. Ama Ankara'da tersi oldu. Neredeyse siyahla beyaz kadar farklı bir oyun vardı!" yorumunu yaptı.


Sadece üç oyuncu beğenildi


G.Saray takımının koşu mesafeleri de yetersiz bulunup, "Koşmazsak olmaz" değerlendirmesi yapılırken, milli takım arasında bu sorunların çözülmesi adına harekete geçildi. Selçuk İnan, Belhanda, Mariano ve Nagatomo'nun oyununa kırık not veren sarı kırmızılı teknik heyetinin, beğendiği 3 oyuncunun olduğu öğrenildi: Muslera, N'Zonzi ve Jimmy... Özellikle N'Zonzi'nin kaliteli futbolu övgü alırken, Jimmy Durmaz'ın da girdikten sonra sergilediği mücadele ile sınıfı geçtiği belirtildi.

Gençlerbirliği, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:41 
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