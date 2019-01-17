Galatasaray: "Teşekkürler Ozan Kabak"

Galatasaray Kulübü, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için teşekkür mesajı yayınladı.

Galatasaray Kulübü, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için teşekkür mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 11 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a sattığı genç oyuncu Ozan Kabak'a teşekkür etti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2000 yılının Mart ayında Ankara'da dünyaya gelen Ozan Muhammed Kabak, futbola ilk adımını 15 yaşındayken kulübümüzde attı. Gösterdiği performansla Galatasaray Futbol Akademisi'ndeki basamakları hızla yükselen Kabak, teknik direktörümüz Fatih Terim'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018-2019 sezonu A Takımımızın, Süper Lig'deki ikinci karşılaşmasında Göztepe'ye karşı ilk kez kadroda yer aldı. Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk maçını ise Alanyaspor'a karşı oynayan genç futbolcu ilerleyen haftalarda ilk 11'de yer almayı başardı. Takımımızın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda kadroda yer alan Ozan Kabak, bu karşılaşmaların dördünde ilk 11'de forma giydi. Türkiye Milli Takımı forması için de 15 yaşından itibaren ter döken genç oyuncu, farklı alt yaş kademelerinde toplam 50 maçta forma giyerek 13 gol attı. Hırvatistan'da 2017 yılında düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin tamamlanmasının ardından UEFA'nın resmi internet sitesi uefa.com'un yayınladığı, turnuvada en fazla dikkat çeken 10 oyuncu listesinde yer aldı. Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11'imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından VFB Stuttgart'ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak'a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.



OZAN KABAK'TAN GALATASARAY'A VEDA MESAJI



Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, sosyal medya hesabından veda videosu paylaştı. Sarı-kırmızılı kulübün 11 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a sattığı genç oyuncu Ozan Kabak, Galatasaray Kulübü'ne veda etti. 18 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime doğru koşmak için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim. Bana öğrettikleri kariyerim boyunca benimle olacak. ve Galatasaray tribünleri. Bana layık gördüğünüz Galatasaray'ın evladı sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Bugün yuvama veda günü. Transferim Galatasaray ailesine, aileme katkı sağlayacaksa ne mutlu bana. Gelecek mayıslarda şampiyonlukları hep beraber kutlamak, Bundesliga'da göğsünüzü kabartmak umuduyla... Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



(İHA)

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