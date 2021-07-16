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Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı için Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı - Son Dakika

Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı için Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı

16.07.2021 16:14

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a TFF'den lisans çıkmaması sonucu futbolcu PSV maçı kadrosu için UEFA'ya bildirilemedi. Oğulca geçen sezon, usulsüz transfer gerekçesiyle 6 maç ceza almıştı. Çarşamba günü 4 büyük kulübün başkanın katıldığı canlı yayında konuyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "UEFA bunu devam eden problemli alacaklı statüsünde kabul edip bize ve oyuncumuza izin verdi. TFF bize Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu için izin vermedi" açıklaması yaptı.

Galatasaray, 21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı için UEFA'ya oyuncu listesini verdi. Sarı-kırmızılıların listesinde yeni transferler, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz yer alırken, TFF'nin lisans vermediği Oğulcan Çağlayan'a listede yer verilemedi.

UEFA LİSTESİNDE 2 DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bununla beraber, geçen sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF'den lisansı çıkmadı için UEFA listesinde yer alamadı. Sarı kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan, yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Burak Elmas önceki gün Habertürk Tv'de konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı;

"Size çok enteresan bir şey anlatacağım. Anlatıp anlatmama konusunda teredütlüydüm; ama anlatacağım. Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple bir davamız var. Bu davaya biz itiraz ettik ve mahkemede görülüyor. UEFA bunu devam eden problemli alacaklı statüsünde kabul edip bize ve oyuncumuza izin verdi. TFF bize Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu için izin vermedi! Gerekçe yok! Vermedi. Neden vermedi biliyor musunuz? Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar. Galatasaray Spor Kulübü bugün TFF ile ilgili hangi tutumu takınacak onu anlayamadılar hala. Bizim problemimi konularla, insanlarla değil"

Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı

GALATASARAY'DAN TFF'YE TEPKİ

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, TFF'nin Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarmamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Rezan Epözdemir'in açıklamalarından satır başları:

"TFF YÖNETİM KURULU AN İTİBARIYLA HALA TOPLANAMAMIŞTIR"

"Ne yazık ki, dört gündür yapılan bütün görüşmelere rağmen TFF Yönetim Kurulu konuyu karara bağlamak için toplanmamaktadır. Konunun ivedilikle karara bağlanması yönündeki talebimiz çerçevesinde TFF Yönetim Kurulu'nun 15 Temmuz 2021 tarihinde toplanacağı tarafımıza şifahen bildirilmiş olmasına rağmen, TFF Yönetim Kurulu an itibariyle halen toplanmamıştır. Bu durum, TFF Yönetim Kurulu tarafından alınacak olası bir menfi karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etme hakkımızı kullanmamıza engel olmakta ve konunun adeta sürüncemede bırakılmasına yol açmaktadır. Zira, TFF Yönetim Kurulu tarafından konuya dair bir karar alınmadan TFF Tahkim Kurulu nezdinde bir başvuru yapılabilmesi hukuken mümkün olmamaktadır.

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A PSV MAÇI LİSTESİNDE YER VERİLEMEMİŞTİR"

TFF Yönetim Kurulu tarafından bir karar alınmamış olması sebebiyle lisansı henüz vize ve tescil edilmemiş olan futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın adına, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla yapacağımız müsabakalar öncesinde 15 Temmuz 2021 gecesi saat 24.00'a kadar bildirmek zorunda olduğumuz listede yer verilememiştir.

Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı

"TFF HİÇBİR HUKUKİ GEREKÇE OLMAKSIZIN FUTBOLCUMUZUN OYNATILMASINA ENGEL OLMAKTADIR"

Bütün bu yaşananlar doğrultusunda, TFF'nin böylesi bir tavrının hukuksuz ve iyi niyetten uzak olduğu kanaatindeyiz. Hukuk devleti ilkesi ve hak arama özgürlüğü doğrultusunda tarafımızca bütün hukuki yollar tüketilmesine rağmen, Sayın Başkanımız Burak Elmas'ın 14 Temmuz 2021 tarihinde katıldığı canlı yayında belirttiği üzere TFF hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın futbolcumuzun Türk futbolu açısından da son derece önemli olan müsabakalarda oynatılmasına engel olmaktadır.

"HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Konuya dair, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağımızı, bu çerçevede kulübümüz tarafından TFF'ye ihtarname keşide edildiğini, gerekli tüm hukuki yollara başvurma hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildirir ve gereğinin takdirini kamuoyunun vicdanına havale ederiz."

Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı için Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı

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Son Dakika Spor Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı için Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı - Son Dakika Spor


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