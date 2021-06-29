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Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı - Son Dakika

Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı

29.06.2021 10:53

A Milli Takım ve Galatasaray'ın önemli ismi Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle bazı eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Yıldız futbolcunun Milli Takım'dan uzaklaştırılmasını isteyen yorumculara sosyal medya üzerinden tepkiler büyümüştü. GS TV sunucusu Serbay Şenkal'ın da destek çıkıp "Taylan'la gurur duyuyorum. Bunların amacı faşistlik ve ırkçılık" ifadelerini kullanırken, Galatasaray Kulübü de bugün yaptığı paylaşımla milli futbolcuya destek verdiğini duyurdu.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın önemli ismi Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle hedef olmuştu. Antalyalı'nın giydiği tişörtte gökkuşağı renkleri ve "Gururla destekliyorum" yazısı bulunuyordu. Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört, bir spor giyim markasının LGBTİ+ bireyleri desteklediği koleksiyonun bir parçası.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Futbolcu yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada hedef haline geldi. Oyuncu hakkında ağır ifadeler içeren paylaşımlar yapıldı. Antalyalı'ya destek veren birçok kişi de oldu.

GALATASARAY KULÜBÜ OYUNCUSUNA DESTEK VERDİ

Antalyalı için kulübü Galatasaray da bu sabah saatlerinde paylaşımda bulundu. Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda Taylan Antalyalı'nın fotoğrafı paylaşılırken, "Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi" notu düşüldü.

Galatasaray'dan tişörtüyle tartışma yaratan Taylan Antalyalı'ya destek mesajı

"ERZURUM'DA GİYSİN DE GÖRELİM"

Ünlü yorumcu Emre Bol, Antalyalı'nın paylaşımı için, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim. Erzurum'da giysin de görelim. Hangi cinsel şeye ait olduğunu bilmiyorum, beni ilgilendirmiyor ama toplum önünde yapamazsın" demişti.

"BU KONUDA ÇOK HASSASIM"

Emre Bol'un yorumcu partneri Turgay Demir de, "Taylan Antalyalı bir daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım. Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" ifadelerini kullanmıştı.

"BUNLARIN ISLAHEVLERİNE ATILMASI LAZIM"

Emre Bol ve Turgay Demir'i eleştiren GS TV sunucusu Serbay Şenkal, "Powered by pride" yazılı tişörtle fotoğraf yayımladığı nedeniyle eleştirilen Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya, "Bir Galatasaray taraftarı olarak onunla gurur duyuyorum cesaretinden dolayı" ifadeleriyle destek verdi. Şenkal, "Bir kaç tane ahlak bekçiliği yapan, ahlaksızlar tarafından yadırganıyor, ötekileştiriliyor. Ekranlarda bunu yapanların amacı belli. Toplumu kutuplaştırmak, faşistlik ve ırkçılık yapmak. Bunlar insanlık suçu işliyor. Bunların yargılanması lazım. Bunların toplumdan uzaklaştırılması lazım. Bunların ıslahevlerine atılması lazım. Medeni toplumlarda böyle olur" diye konuşmuştu.

ONUR YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Onur Yürüyüşü, her yıl Haziran ayının sonlarında dünya genelinde yapılan kutlamanın adı. Yürüyüş, LGBTİ bireyler ve LGBTİ bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleşiyor.

Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı

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Son Dakika Spor Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı - Son Dakika Spor


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