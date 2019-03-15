Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Tokat Belediye Plevne: 3-1

Galatasaray - Tokat Belediye Plevne: 3-1

1 saat önce

SALON: Malatya MerkezHAKEMLER: Burhan İlhan, Gürhan GülGALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök)TOKAT BELEDİYE PLEVNE: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan...

Galatasaray - Tokat Belediye Plevne: 3-1, System.String[]


SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Burhan İlhan, Gürhan Gül

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan ( Semih Çelik, Fatih Ürün, Mesut Akman, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı, Julius)

SETLER: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19

SÜRE: 108 dakika (26, 28, 30, 24)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde İstanbul BBSK ile karşı karşıya gelecek.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:57 Kaynak: DHA

Galatasaray, Emin Gök, Malatya, Tokat, Spor
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