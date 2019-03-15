Galatasaray - Tokat Belediye Plevne: 3-1

SALON: Malatya
Merkez
HAKEMLER: Burhan İlhan, Gürhan Gül
GALATASARAY: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök
)
TOKAT BELEDİYE PLEVNE: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan ( Semih Çelik
, Fatih
Ürün, Mesut Akman, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı, Julius)
SETLER: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19
SÜRE: 108 dakika (26, 28, 30, 24)
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Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray
, Tokat
Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde İstanbul
BBSK ile karşı karşıya gelecek.
- Malatya