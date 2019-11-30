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Galatasaray, Trabzon'a geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Galatasaray, Trabzon'a geldi, System.String[]

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak, saat 17.40'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı kırmızılı takımı bir grup taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Galatasaray kafilesinin Trabzon Havalimanı'ndan görüntüleri

Detaylar


Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:36 Kaynak: DHA
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