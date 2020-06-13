Galatasaray, Trabzon'a geldi

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Trabzon Havalimanı'na saat 18.30 sıralarında ulaşan Sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken, kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti.

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