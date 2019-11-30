Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:


" Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina." - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu!
Galatasaray, Mehmet Manis'i gündemine aldı! Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı Alanyaspor kendi evinde farklı kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:18:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]