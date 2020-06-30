Galatasaray Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.



Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır görev yapacak. Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:



3 Temmuz Cuma



21.00 Denizlispor - Gaziantep: Özgür Yankaya



4 Temmuz Cumartesi



18.30 Malatyaspor - Gençlerbirliği: Abdülkadir Bitigen



18.30 Ankaragücü - Alanyaspor: Halil Umut Meler



21.00 Antalyaspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



21.00 Fenerbahçe - Göztepe: Bahattin Şimşek



5 Temmuz Pazar



18.30 Kasımpaşa - Sivasspor: Atilla Karaoğlan



21.00 Konyaspor - Rizespor: Fırat Aydınus



21.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cüneyt Çakır



6 Temmuz Pazartesi



21.00 Kayserispor - Beşiktaş: Arda Kardeşler - İSTANBUL