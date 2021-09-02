Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları yapıldı. Daha sonra sahada ısınma hareketleri ile devam edilen antrenmanda teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda taktiksel oyunlar gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı.

Sakatlığı süren Arda Turan'ın ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

-İHA-