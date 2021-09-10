Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda gruplar halinde pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ana bölümünde hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durdu. İdman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in tedavisine devam edildi. Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı maçı tamamlayamayan ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından kasık adalesinde birinci zorlanma ve fasyada kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı.

Milli takımlarından dönen DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Bu sabaha karşı Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, özel bir uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.