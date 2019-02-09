Galatasaray Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
13 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Trabzonspor
maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan çalışması gerçekleşti. Antrenmanın ana bölümünde Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı.. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:01 Kaynak: İHA
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