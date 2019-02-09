Son Dakika Haberleri: Galatasaray Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

13 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan çalışması gerçekleşti. Antrenmanın ana bölümünde Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı.. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Trabzonspor, Galatasaray, Güncel
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