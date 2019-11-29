Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah gerçekleştirdikten sonra uçakla Trabzon'a hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.


Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:49 Kaynak: DHA
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