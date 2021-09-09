Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in dördüncü haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman bölgesel diziliş ile ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından dün 19 Yaş Altı Takımı ile oynanan çift kale maçta süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Romanya'nın dün Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen Alexandru Cicaldau, ısınma sonrası yenilenme çalışması yapan gruba katıldı.

Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve bu sezon yeniden kiralanan Halil Dervişoğlu ile dün bireysel çalışma yapan Mustafa Muhammed ise ısınma sonrasında koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Yeni transfer Gustavo Assunçao ilk kez sarı-kırmızılı takımla antrenmana çıktı.

Milli takımlarından bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama antrenmanda yer almadı.

Cezayir Milli Takımı'nda oynadığı son maçta kasığında ağrı hisseden Sofiane Feghouli, günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Sakatlığı süren Arda Turan'ın da tedavisine devam edildi.

Dünkü antrenmanda sakatlanan ve sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey ile Ümit Milli Takım'da oynadığı İskoçya maçında elinde kırık oluşan ve ameliyat edilen Barış Alper Yılmaz'ın tedavisine başlandı

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.