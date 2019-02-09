Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır

Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın  Trabzonspor ile karşılaşacak olan  Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:53 Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Trabzonspor, Spor
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