Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır
1 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı belirtildi.
İdmanın, oyunsal formda yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın, tesislerde kampa girdiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:33 Kaynak: AA
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