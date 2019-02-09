Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır

Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandığı belirtildi.

İdmanın, oyunsal formda yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın, tesislerde kampa girdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:33 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Trabzonspor, Galatasaray, Spor
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