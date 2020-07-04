Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde takım halinde pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.