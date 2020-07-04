Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde takım halinde pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Galatasaray , Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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