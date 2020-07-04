Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı.

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