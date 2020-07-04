Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır! - Son Dakika

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde takım halinde pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.


Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:05 

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır! - Son Dakika Spor
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