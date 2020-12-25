Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

25.12.2020 14:47
Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular, gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kampa girecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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