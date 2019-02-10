Galatasaray - Trabzonspor Maçında 11'ler Belli Oldu
35 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega. - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:01 Kaynak: DHA
Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Konyasporlu Adis Jahovic, Gol Attıktan Sonra Malatyaspor Kalecisi Farnolle'nin Elini Isırdı
Domagoj Vida'nın Eşi Ivana Vida'nın Sosyal Medya Paylaşımı, Hırvat Basınında Tepkiyle Karşılandı
Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı