Galatasaray - Trabzonspor Maçında 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.





Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.



İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne



TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega. - İstanbul

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