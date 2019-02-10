Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Trabzonspor Maçında 11'ler Belli Oldu

Galatasaray - Trabzonspor Maçında 11'ler Belli Oldu

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Galatasaray - Trabzonspor Maçında 11'ler Belli Oldu, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:01 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Galatasaray, Spor
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