Galatasaray - Trabzonspor Maçını 46 Bin 927 Seyirci İzledi
27 dakika önce
Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 46 bin 927 seyirci takip etti.
Galatasaray- Trabzonspor
karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu
'nda toplam 46 bin 927 seyirci takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na toplam 46 bin 927 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekte bulunurken, deplasman tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
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