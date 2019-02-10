Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Trabzonspor Maçını 46 Bin 927 Seyirci İzledi

Galatasaray - Trabzonspor Maçını 46 Bin 927 Seyirci İzledi

27 dakika önce

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 46 bin 927 seyirci takip etti.

Galatasaray - Trabzonspor Maçını 46 Bin 927 Seyirci İzledi, System.String[]
Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 46 bin 927 seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na toplam 46 bin 927 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekte bulunurken, deplasman tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Trabzonspor, Galatasaray, Spor
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