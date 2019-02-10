Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Trabzonspor Maçının Ardından - Ünal Karaman (3)

Galatasaray-Trabzonspor Maçının Ardından - Ünal Karaman (3)

27 dakika önce

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklaması İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklaması İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Ersun Yanal, Ünal Karaman, Galatasaray, Spor
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