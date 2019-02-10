Galatasaray-Trabzonspor Maçının Ardından - Ünal Karaman (2)
22 dakika önce
- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklaması İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
- Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman
'ın açıklaması İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray
'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:50 Kaynak: AA
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